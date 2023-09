Gualtieri | Finalmente il campo del Tre Fontane rinascerà

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 settembre 2023) “Un’altra bella notizia per lo sport romano: dopo troppi anni di stalloildel Treessendo riusciti con pazienza e con tenacia a sbloccare una situazione che sembrava non avere soluzione. Grazie all’assessore Onorato e agli Uffici del Dipartimento Sport, comincia ora la nuova vita di un impianto comunale storico e importante anche perché potrà ospitare le partite della Roma femminile in Champions League. Lo avevamo annunciato mesi fa, lo abbiamo fatto”. Lo comunica in una nota il sindaco di Roma Roberto(nella foto). (Com/Red/Dire)