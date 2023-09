Grottaferrata – Perde il controllo della moto | muore un giovane

(Di lunedì 25 settembre 2023) Incidente mortale a. Undi 26 anni, nel pomeriggio di ieri, domenica, mentre a cavallo di una Kawasaki percorreva la via Anagnina in direzione di Rocca Priora, per cause non ancora accertate ha perso ilurtando un marciapiedi e finendo contro un cartello di segnaletica stradale. Il ragazzo, residente a Montecompatri, volato sull’asfalto, non ce l’ha fatta a riprendersi nonostante il 118 sia arrivato tempestivamente sul posto con l’eliambulanza.

Giancarlo Biancarelli, 26 anni, è l'ultima vittima delle strade di Roma e provincia. Il ragazzo è morto in un incidente stradale a, nella zona dei Castelli Romani. Secondo quanto appreso nel pomeriggio di domenica Giancarlo Biancarelli stava percorrendo la via Anagnina all'altezza del civico 238, quando dopo l'...Giancarlo Biancarelli, 26 anni, è l'ultima vittima delle strade di Roma e provincia. Il ragazzo è morto in un incidente stradale a, nella zona dei Castelli Romani. Secondo quanto appreso nel pomeriggio di domenica Giancarlo Biancarelli stava percorrendo la via Anagnina all'altezza del civico 238, quando dopo l'...

Incidente a Grottaferrata, perde il controllo della moto: Giancarlo muore a 26 anni RomaToday

Calcio – Promozione, 2ª giornata: volano Atletico Morena e Lariano, ko le squadre di Velletri e il Colonna. Pareggia lo Sporting Ariccia CastelliNotizie.it

Incidente mortale a Grottaferrata. Un giovane di 26 anni, nel pomeriggio di ieri, domenica, mentre a cavallo di una Kawasaki percorreva la via Anagnina in ...Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17, su via Anagnina, nel territorio di Grottaferrata. Un 26enne di Monte Compatri in sella alla sua moto, una Kawasaki Z900, è rimasto ...