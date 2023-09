Grave incidente in autostrada | coinvolti due tir e tre macchine

(Di lunedì 25 settembre 2023) Disastro in: brutto schianto tra due tir e tre auto – Nella giornata di oggi, lunedì 25 settembre, si è verificato un terribilesull’A4. Nel drammatico sinistro sono rimastitre camion, un furgone e un’automobile. (continua a leggero dopo le foto) Leggi anche: Matteo Messina Denaro è morto per un tumore al colon: i sintomi della malattia Leggi anche: Messina Denaro, una vita privata molto intensa: ecco tutte le donne dell’ex boss Oggi intorno alle 9.30 è si è verificato una catena sull’A4 Milano-Brescia nel tratto compreso tra Seriate e Bergamo, in direzione Milano. Nell’impatto sono rimastidue mezzi pesanti e tre auto. Uno degli autoarticolati si è addirittura ribaltato. ...

Gravissimo incidente stradale sulla statale Porrettana intorno alle 14 di oggi 21 settembre nel territorio del comune di Marzabotto, per cause ...

Ortonovo (La Spezia) - Sono gravi, all'ospedale di Pisa le condizioni di uno dei due operai coinvolti questa mattina in unsul lavoro in un'azienda per la lavorazione del marmo. L'è avvenuto nel territorio di Ortonovo, nel comune di Luni, al confine tra Liguria e Toscana e dalle prime ...nella mattinata di oggi lunedì 25 settembre 2023 a Verbania. Ragazza investita A Verbania, in via Madonna di Campagna, una ragazza di 21 anni è stata investita da un bus. I soccorsi giunti ...

Incidente a Villasor, scontro fra tre auto: sette feriti gravi L'Unione Sarda.it

Incidente stradale sulla Vigevanese: uomo grave in ospedale MilanoToday.it

Un gravissimo incidente mortale si è verificato poco prima delle 14 sulla strada statale SS379 “Di Egnazia e delle Terme di Torre Canne” Bari-Brindisi all'altezza ...Un gravissimo incidente mortale si è verificato poco prima delle 14 sulla strada statale 279 Bari-Brindisi all'altezza di Torre Spaccata in ...