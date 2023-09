Grande Fratello | Vittorio Menozzi sempre più isolato dagli inquilini | “La pasta non dategliela per principio” Sul web è polemica

Leggi su isaechia

(Di lunedì 25 settembre 2023) La nuova edizione delè iniziata ormai da tre settimane e, complici anche le nuove direttive che impongono aglidi mantenere dei toni e un linguaggio più edulcorato rispetto quello degli anni scorsi, il clima sembra essere abbastanza sereno e sembrano andare tutti d’amore e d’accordo, fatta eccezione per Beatrice Luzzi, con la quale diversi concorrenti hanno avuto delle divergenze e, che da quando è cominciato il reality èstato nominato dai suoi compagni. Da quando ha fatto il suo ingresso in Casa, infatti, il giovane modello sembra faticare ad integrarsi con il resto del gruppo e mentre si trovava in sauna con Arnold Cardaropoli ha parlato proprio di questo, aggiungendo che preferisce stare da solo piuttosto che indossare una ...