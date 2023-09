Grande Fratello | Rosy Chin a Giselda Torresan | “Sei molto furba perchè…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Durante una conversazione nel giardino della Casa delhanno elencato le qualità che riconoscono l’una nei confronti dell’altra. La chef ha incalzato la 34enne di Treviso proponendole di dire dieci caratteristiche che fanno parte della sua personalità: Facciamo un gioco: dimmi tre qualità di, però sincera. Non voglio che mi dici le bugie, che fingi, che devi fare òa svampita finta. La tonta con me no. Anzi dimmene dieci e poi io ti dico se è vero. “Sorridente, positiva, permalosa…no – ha iniziato, continuando – troppo buona, ingenua…Ti dico quelle che hanno detto le mie amiche quando ho fatto la scheda qua“. Alloraha chiarito: “No, voglio sapere quelle in cui ti ...