Grande Fratello | le anticipazioni della quinta puntata

Leggi su isaechia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Andrà in onda fra poche ore lapunta del, il reality show condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini. Nonostante il ritorno dei concorrenti Nip i dati Auditel non stanno decollando, la prima eliminazione dalla Casa di Cinecittà segnerà la svolta? Nel frattempo, ecco qualche anticipazione fornita dall’ufficio stampa del: Negli ultimi giorni Massimiliano si è avvicinato ad Heidi confessando un interesse nei suoi confronti. Tra i due c’è stato poi un chiarimento che ha portato la ragazza a spiegare anche il suo punto di vista. Serata speciale quella di stasera per Beatrice che riceverà una sorpresa. A telefoto Arnold, Claudio, Giselda, Grecia e Vittorio. Chi sarà il primo eliminato di questa edizione? L'articolo proviene da Isa e Chia.