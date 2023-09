Grande Fratello | Heidi si confida con Fiordaliso e Ciro | «Lui è un vero giocatore | gli piace confondere» Ecco a chi si riferisce

Stasera, lunedì 25 settembre, Beatrice Luzzi riceverà una notizia meravigliosa al Grande Fratello . Lei ovviamente non sa ancora niente, ma fuori ...

Dopo un paio di settimane dall’inizio del Grande Fratello stanno iniziando a palesarsi le prime antipatie e ad essere preso di mira in questi giorni ...

In onda oggi, lunedì 25 settembre, la quinta puntata del2023. La serata vedrà l'eliminazione di uno dei concorrenti tra quelli finiti in nomination durante la puntata di giovedì scorso. L'appuntamento è alle 21,20 su Canale 5 e in streaming ...La polemica sulIn uno dei suoi ultimi video pubblicati su TikTok, Noemi Silipo ha dichiarato di essere stata scartata dalin favore di un'altra tiktoker, Rosy Chin . ...

Grande Fratello 2023, anticipazioni: prima eliminazione e sondaggi Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Grande Fratello, nuovo cambio di programmazione: quando va in onda QUOTIDIANO NAZIONALE

Grande Fratello. Nella serata di sabato, 23 settembre, i coinquilini hanno organizzato una festa in stile hawaiano. Dopo una cena esotica, i concorrenti si sono divertiti tra musica e balli, per concl ...Enrica Bonaccorti è stata sottoposta ad un complesso intervento durato 8 ore a cuore aperto. L'intervento si sarebbe svolto questa estate ma la conduttrice avrebbe rivelato questa esperienza solo poch ...