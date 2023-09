Grande Fratello | Heidi Baci non ne può più di Massimiliano Varrese | “Pesante!”

(Di lunedì 25 settembre 2023) Nel contesto del, l’attore di Romaha chiaramente dimostrato il suo interesse per, tanto che le sue azioni, proposte e corteggiamenti hanno suscitato nell’interessata una certa inquietudine. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.non ne può più diParlando con Ciro, la 26enne ha dichiarato di L'articolo

Manca poco alla nuova puntata del, che andrà in onda stasera lunedì 25 settembre su Canale 5 . A commentare l'ottava edizione del reality show ci ha pensato l' ex amato gieffino Francesco Oppini , che è intervenuto ...!. Marc MARQUEZ: 6,5 - lui è sempre il punto di riferimento, ma stavolta ha preso paga dal ... Raoul FERNANDEZ: 6,5 l'allievo supera il maestro e il. Con l'alternanza in famiglia, Raoul ...

Grande Fratello, tutti contro Vittorio Menozzi: ecco cosa è successo nella Casa ComingSoon.it

Massimiliano Varrese è senza dubbio uno dei concorrenti più chiacchierati - almeno fino ad ora – della nuova edizione del Grande Fratello . Negli ultimi giorni, ...Un ‘pezzo’ di nozze è stato condiviso condiviso anche sui social dal cantante dei Pooh, che commenta con: “Oggi per la famiglia Facchinetti è festa grande. Roberto e Maira, dopo 13 anni di convivenza, ...