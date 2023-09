Grande Fratello | Beatrice Luzzi riceve una toccante visita | il consiglio di Cesara Buonamici

(Di lunedì 25 settembre 2023)una meravigliosa sorpresa: l’affetto e ladei suoi due figli, dopo i primi giorni tra confronti e battibecchi,una meravigliosa sorpresa. La gieffina riabbraccia i suoi figli dopo due settimane dal suo ingresso in Casa. La nota attrice fin da quando è entrata nella Casa si è trovata ad affrontare diversi chiarimenti, da Rosy Chin a Massimiliano Varrese. Leggi anche –>, perché utilizza il linguaggio dei segni? La verità sui figli della gieffina Una dolce sorpresa in diretta… Nel corso della quinta puntata arrivano nella Casa i due figli di. ...

Volete sapere come potrete ri vedere l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello ? Siete allora nel posto giusto al momento giusto. Nella ...

Per la paura di sbagliare o di essere esplulsi i concorrenti del Grande Fratello stanno risultando piuttosto noiosi. Non ci sono dinamiche ...

E' iniziata da poco questa nuova puntata del. E subito dopo la sigla è entrato in studio il conduttore, il quale ha messo subito in guardia i numerosi spettatori perchè stasera ne succederanno davvero di tutti i colori: Subito ...Che tipo di rapporto si sta creando tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci È la domanda con cui si è aperta la quinta puntata del '' , in onda lunedì 25 settembre in prima serata su Canale 5. La clip proposta da Alfonso Signorini ha ricostruito l'avvicinamento avvenuto tra i due nei primi giorni di convivenza nella ...

Grande Fratello, nuovo cambio di programmazione: quando va in onda QUOTIDIANO NAZIONALE

La tregua tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi al Grande Fratello è stata solo apparente. Durante la puntata del 25 settembre, tra i due concorrenti c’è ancora un faccia a faccia. “Dice che sono ...Massimiliano Varrese è stato al centro del dibattito al “Grande Fratello”: nella Casa serpeggia sempre più forte il dubbio che sia un abile stratega.