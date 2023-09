Grande Fratello 2023 | diretta quinta puntata – Due di picche di Heidi a Massimiliano

(Di lunedì 25 settembre 2023)Ilarriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Laminuto per minuto della21.30: Breve anteprima. 21.33: Alfonso Signorini dà il via alla, promettendo che verrà data “una svegliata” ai concorrenti. Salutate Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, si collega con la casa, ricordando che c’è il televoto aperto che decreterà la prima eliminazione. ...

Nella casa delsi è parlato a lungo del corteggiamento di Massimiliano Varrese nei confronti di Heidi Baci. Corteggiamento che ha messo in netta difficoltà la gieffina e che è stato totalmente ...È tutto pronto per la nuova puntata delche andrà in onda stasera, lunedì 25 settembre 2023, su Canale 5 . Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà il comportamento assunto da Vittorio Menozzi continua a essere argomento di ...

Grande Fratello 2023-2024, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 25 settembre. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...21.39: Massimiliano viene chiamato in confessionale per parlare di Heidi, mentre lei – collegata – è in Mystery Room. All’inizio c’era complicità, poi si sono bruscamente staccati. “Io ho fatto una co ...