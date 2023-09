Governo | Meloni “L' Italia ci ha scelto e non la tradiremo”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il 25 settembre di un anno fa daglini arrivava una indicazione chiara: undi centrodestra a guida Fratelli d'. Abbiamo dato il massimo per raggiungere la vittoria, consapevoli che quella non sarebbe stata un punto d'arrivo ma un punto di partenza. A distanza di un anno non mi sento di fare ancora bilanci, quello spetta ai cittadini. Ma una cosa la posso dire: avevo promesso di consegnare un'migliore di come l'avevo ricevuta e posso affermare che oggi la nostra Nazione è più credibile, stabile e ascoltata”. Così su Facebook il premier Giorgia.“Sono soddisfatta dei risultati raggiunti, a partire dai dati economici che ci consegnano il record del numero degli occupati e quello dei contratti stabili. Penso anche a tutte le risorse che abbiamo ...