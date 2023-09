Golf | Giovanni Binaghi | “Orgoglioso della selezione per la Junior Ryder Cup McIlroy il mio preferito | ammiro Filippo Celli”

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) Saranno due gli italiani di scena allaCup, in scena nei tre giorni che precedono la competizione dei big vera e propria. Prime due giornate alNazionale di Sutri, in provincia di Viterbo, e terza al Marco Simone& Country Club, la sedemanifestazione più importante del. Pere Francesca Fiorellini sarà un momento davvero importante. Abbiamo raggiunto il primo nei giornivigilia: ecco il presente, gli obiettivi e le speranze di un sedicenne che vuole veder andare lontano il proprio talento. Cosa significa per te far parte del team europeo diCup? “Sono moltodi essere stato selezionato per questa ...