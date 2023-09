Gli ultranazionalisti russi denunciano le “menzogne” di Mosca sull’Ucraina | i blogger di ultradestra ora sfidano la propaganda ufficiale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Che la cultura della menzogna tra i militari e i politicisia stata per il Cremlino il principale ostacolo nella guerra in Ucraina lo si è capito fin dall’inizio. Non stiamo parlando solo dellepropinate agli stranieri, come quando tra metà gennaio e metà febbraio 2022 erano apparsi sulla stampa di mezzo mondo “studi” di analisti geopolitici la cui conclusione era sempre e per forza la sconfitta rapida e totale dell’Ucraina e la necessità per l’Occidente di sottomettersi al nuovo ordine. Il problema è anche un altro: è l’intera catena di comando politico-militare che mente sapendo di farlo e nasconde in modo sistematico la verità, al punto che si finisce per dubitare che i vertici stessi del Paese abbiano un quadro realistico della situazione. Ora a dirlo è una fonte chenon può tacciare di essere filo-occidentale, ...