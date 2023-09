Giugliano-Latina oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 settembre 2023)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match della quinta giornata di. Buon avvio per gli ospiti che hanno conquistato otto punti in quattro partite e non hanno ancora perso, rispetto ai laziali i campani stanno faticando in questo inizio con quattro punti in altrettante partite. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di lunedì 25 settembre,tv su Sky Sport 254 esu Sky Go. SportFace.