Giugliano-Latina | 0-3 | la formazione di Di Napoli perde ancora

(Di lunedì 25 settembre 2023) La vittoria serviva come il pane, ma non è arrivata. Ildi Raffaele Die lo fa sotto i riflettori dello stadio Alberto De Cristofaro, che a fine gara rumoreggia. Ilvince 3-0: Rocchi porta in vantaggio i neroazzurri al primo tempo. Ad inizio secondo tempo, invece, succede l’incredibile. I L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Giugliano-Latina sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match della quinta giornata di Serie C ...

Zone nobili in cui ubica invece ildi Di Donato che corre e va veloce: rotondo 0 - 3 in casa del, siglato da Rocchi, Fabbrizi e Felli che valgono il primo posto in classifica a pari ...Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone C Tabellino partitaCalcio 1928 -Squadra in casaCalcio 1928 Squadra avversariaUna serata storta per il, la seconda consecutiva: allo stadio De Cristofaro si impone il. La formazione di ...

Il Giugliano attende il Latina e si prepara al riscatto: probabili formazioni e dove vedere la partita NapoliToday

Latina, Di Donato:"Contro il Giugliano capiremo cosa possiamo fare" TuttoLatina

Contro il Latina, davanti al proprio pubblico, è arrivata la terza sconfitta in cinque gare per il Giugliano che a breve potrebbe cambiare in panchina. Secondo quanto raccolto dalla ...Altra serata da dimenticare per il Giugliano di Raffaele Di Napoli. Il Latina passa in vantaggio, approfitta della superiorità numerica e dilaga: nerazzurri in vetta con la Juve Stabia ...