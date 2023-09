Giornate Trevi | Venafro Edison | importante sviluppo tecnologia

(Di lunedì 25 settembre 2023) "consente di mettere in campo tutte le sinergie e le simbiosi industriali che possiamo attuare per realizzare quella che è la transizione ecologica". Lo ha affermato Roberto, ...

"Le sfide che abbiamo davanti sono talmente alte che necessitano di risposte importanti . Bene che il regolamento Ue sull'ecodesign veda l'arredo come ...

"La chimica è presente in tutte le fasi dei processi di riciclo". Lo ricorda in occasione della VII Edizione delle Giornate dell'Energia e ...

C’erano proprio tutti a Trevi , in Umbria, alla settima edizione delle giornate dell’Energia e dell’ economia circolare , promosse da Globe Italia e da ...

Lo ha affermato Roberto Venafro, responsabile ambiente e cambiamento climatico di Edison in occasione della VII Edizione delledell'Energia e dell'Economia Circolare dipromosse da ...Lo ha detto Pasquale Colonna, Relazioni Istituzionali A2A, in occasione della VII Edizione delledell'Energia e dell'Economia Circolare dipromosse da Globe Associazione Nazionale per ...

Roma, 25 set. (askanews) - "Renexia è convintissima del fatto che il Mediterraneo possa essere un volano di sviluppo per l'Italia e per i paesi del bacino. Siamo focalizzati sull'eolico offshore float ...Roma, 25 set. (askanews) - "Sta emergendo l'eccellenza italiana nel riciclo degli imballaggi e il settore carta e cartone è un pezzo importante di questo successo con l'80% di riciclo degli imballaggi ...