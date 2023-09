Giorgio Napolitano | chiusa la camera ardente in Senato

Se non si reputa intollerabile l’assunto che la fine della vita non è un lavacro purificatore di ogni magagna e il viatico per la beatificazione, ...

Chiusa alle 16:00 a Palazzo Madama la camera ardente del presidente emerito, scomparso venerdi scorso. Ieri la visita a sorpresa di Papa Francesco e quella del presidente Mattarella. Oggi ancora l'omaggio di cittadini e personalita' politiche. "Il suo ...Tajani: 'Rispetto anche dagli avversari' A rendere omaggio aè arrivato in Senato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha detto: 'Al ... ciao'.

Roma, 25 set - Giorgio Napolitano è stato “una stella di prima grandezza del firmamento della Repubblica, quando si rifletterà sul contenuto che ha dato alle istituzioni emergerà in tutta la sua grand ...Nel 2013, per la prima volta, un Presidente della Repubblica uscente fu rieletto: Giorgio Napolitano accettò la rielezione, ma non per l’intero settennato – ha ricordato Milani – e nella prospettiva ...