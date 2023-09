Giorgia Meloni dopo un anno di governo | «L’Italia ci ha scelto e non la tradiremo Nel 2024 grandi riforme | a partire dal fisco»

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il 25 settembre 2022, il centrodestra vince con ampio margine le elezioni politiche. Non è un inedito nella storia della Seconda Repubblica. Ciò che invece non era mai accaduto prima è che un partito dichiaratamente di destra, Fratelli d’Italia, diventasse la prima forza politica del Paese. A unda quella tornata, la leader, nel frattempo diventata anche la prima presidente del Consiglio donna, celebra l’operato al. «Sono soddisfatta dei risultati raggiunti, adai dati economici che ci consegnano il record del numero degli occupati e quello dei contratti stabili. Penso anche a tutte le risorse che abbiamo concentrato per aiutare famiglie e imprese e ai provvedimenti che abbiamo attivato in materia di sicurezza e legalità.cresce più della ...