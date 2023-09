Giallo a Trieste | cadavere appeso al guard rail Forse è un suicidio

Leggi su agi

(Di lunedì 25 settembre 2023) AGI - Solo l'autopsia potrà stabilire con certezza come sia morto l'uomo rinvenuto ieri mattina impiccato suldella grande viabilità triestina, in una zona periferica della città, a ridosso con il confine con la Slovenia. Il medico legale che ieri pomeriggio ha eseguito una delle prime ispezioni sulnon avrebbe riscontrato tracce di violenza sul corpo, elemento questo che avanzerebbe anche l'ipotesi che circola - oltre a quella più forte dell'omicidio - di un possibile, pur essendo questa eventualità con le condizioni in cui è stato trovato il corpo: piedi e mani legati, impiccato e con una benda sul viso. Intanto la vittima sarebbe in via di identificazione: potrebbe trattarsi di un straniero,un iraniano, di 52 anni, senza fissa dimora, che viveva a ...