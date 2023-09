Gessica Notaro incantevole al suo matrimonio | l’abito scelto | lo sposo e tutti i dettagli

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 25 settembre 2023)si sposa e sembra una principessa. Chi è il marito esulla cerimonia.è diventata nota per essere stata vittima di una terribile violenza. L’ex modella nel 2017 è stata sfregiata al volto dal suo ex compagno con l’acido, che non accettava la fine della sua storia. Dopo il fatto, il viso della giovane ha riportato i segni di quella notte di follia. La ragazza ha perso un occhio e ha profonde cicatrici delle ustioni sul corpo. Credit:(FB) – (ilovetrading.it)Il percorso di riabilitazione dellaè stato molto lento e sofferto. Nonostante ciò, la modella ha mostrato una forza d’animo ed è entrata nel cuore degli italiani, che le hanno dato sostegno. Oggi ...