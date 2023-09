Geo-analisti | ingegneri e esperti cyber Gli 007 francesi reclutano

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 settembre 2023) Altro che discrezione, segreto, o ancora mistero. “Si può dire che siamo aggressivi. Vogliamo reclutare i migliori e siamo in un mondo estremamente competitivo”. A dirlo è il capo del personale della Dgse (Direction générale de la Sécurité extérieure). Il funzionario è stato citato dal giornale Ouest-France, che racconta la nuova campagna di reclutamento lanciata dall’agenzia francese d’intelligence all’estero che dipende dal ministero della Difesa di Parigi e che un anno fa ha subito una ristrutturazione in stile americano: il servizio, che oggi ha 7.200 dipendenti, prevede di aumentare il proprio organico nei prossimi anni, con 800 persone quest’anno che andranno a rimpiazzare le uscite ma anche a rinfoltire i ranghi, e “più di 700 persone in più tra il 2024 e il 2030”. Nel dettaglio, il 45% delle assunzioni sarà costituito da dipendenti pubblici. Il 20% è costituito da personale ...