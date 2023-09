Genoa Vs Roma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 25 settembre 2023) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I liguri hanno bisogno di fare punti per la salvezza, mentre i giallorossi non possono permettersi di perdere altro terreno.Vssi giocherà giovedi 28 settembre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri sono reduci dalla sconfitta di Lecce, la terza in cinque partite. Al momento hanno ottenuto soltanto 4 punti, pochi ma, visto gli avversari fin qui incontrati, non è il caso di creare allarmismi. I giallorossi sono in netto ritardo dai piani alti della classifica. L’ inizio è stato disastroso con un pareggio e due sconfitte, alle quali sono seguitecla vittoria sull’ Empoli e il pareggio contro il Torino. La squadra di Mourinho sarà fondamentale piazzare un filotto ...