Gatti punito dopo l’autogol da censura? Panchina in vista contro il Lecce

(Di lunedì 25 settembre 2023) La Juventus di Massimiliano Allegri avrà pochissimo tempo per rifiatare. I bianconeri tra poco più di 24 ore scenderanno nuovamente in campo con il turno infrasettimanale e andranno ad aprire dunque, la sesta giornata di Serie A. E, all’Allianz Stadium, ci sarà un avversario tutt’altro che semplice da affrontare: ildi Roberto D’Aversa. La Vecchia Signora, attualmente quarta in classifica a quota 10 punti, dovrà vedersela con i salentini, fermi al 3° posto a quota 11 punti. Un incredibile sal vertice che, probabilmente, nemmeno il più ottimista dei tifosi giallorossi avrebbe mai pensato. Eppure il duro lavoro estivo e il mercato oculato fatto di grandi colpi stanno portando i propri frutti. Un banco di prova, quello di martedì 26 settembre, importantissimo anche per la Juve che, davanti ai propri tifosi, dovrà riscattarsi ...