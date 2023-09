Garciaout in tendenza sui social | arriva la risposta dell' allenatore del Napoli

Dopo la gara contro il Genoa, pareggiata 2 - 2, è diventato disui social #con diversi messaggi negativi rivolti all'allenatore del Napoli ma anche alla società con la richiesta in modo sintetico dell'esonero dell'allenatore . Commenti che si ...2 È diventato subito dil'hashtag #. Non è scoccata la scintilla tra il tecnico francese e i tifosi del Napoli che non hanno apprezzato le prime uscite degli azzurri. Da campioni d'Italia in carica, infatti,...