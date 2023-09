Garcia rivela il motivo del cambio di Kvara

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 25 settembre 2023) Rudi, tecnico del Napoli, spiega il verodella sostituzione didurante la partita contro il Bologna. CALCIO NAPOLI. Il Napoli, guidato da Rudi, continua a cercare la sua forma migliore. Dopo un pareggio deludente contro il Bologna, il tecnico francese ha affrontato i giornalisti in conferenza stampa per discutere dello stato della squadra e, in particolare, della sostituzione del giocatore georgiano. “Abbiamo qualità in panchina e dobbiamo affrontare molte partite. Per questo, devo fare appello a tutto l’organico,” ha dichiarato. Ma il focus è stato soprattutto sulla sostituzione di, che ha destato curiosità e speculazioni. “ha fatto un’ottima partita, ma durante l’intervallo ...