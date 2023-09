Galliani | “Come diceva Berlusconi | il centrodestra è nel cuore degli elettori”

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 settembre 2023) Adrianovuole percorrere le orme di Silvio, amico, presidente e fratello per certi versi dell’attuale amministratore delegato del Monza., alla serata di presentazione della sua candidatura per il seggio al Senato rimasto vacante dopo la morte di Silvio, ha parlato di concetti chiari citando proprio l’ex leader del. Le parole di: “Silvio, ilè nelancor prima che nei partiti. Sono qui nel territorio in cui sono nato e cresciuto, che sento vicino a me. Cosa mi manca del presidente? Tutto, mi manca tutto“. Sono arrivate anche ...