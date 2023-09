Futuri insostenibili | le trappole da evitare Nuovi appuntamenti del premio Guido Carli

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 settembre 2023) «Nel bene e nel male, il futuro di ogni società non è determinato, nel lungo periodo, dagli interessi costituiti ma dalla forza delle idee». L’economista John Maynard Keynes ne era talmente convinto da concludere con questa frase la sua «Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta». La forza delle idee è quel che serve oggi per affrontare la sfida dello sviluppo sostenibile, «quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri», come recita la prima definizione contenuta nel rapporto «Our common future» elaborato nel 1987 dalla Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo presieduta dalla norvegese Gro Harlem Brundtland. Già allora si delineava una strategia globale in grado di integrare le esigenze della crescita con quelle dell’ambiente. Trentasei ...