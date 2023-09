Furia presidente | esonero ad un passo | Gattuso il sostituto

Leggi su calciomercatonews

(Di lunedì 25 settembre 2023) Gennaropotrebbe presto tornare in panchina. Unè unae l’del tecnico non è un qualcosa da escludere a priori. Terminata non bene l’esperienza sulla panchina… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.