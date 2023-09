(Di lunedì 25 settembre 2023) Fresco vincitore del suo Slam numero 24 agli Us Open del 2023è tornato a far parlare di se rilasciando alcune dichiarazioni che stanno già facendo discutere. Il campione serbo, durante una ...

Il tennista serbo continua ad essere al centro delle polemiche. L’ultima notizie che lo riguarda arriva direttamente d agli US Open . Come spesso ...

Fresco vincitore del suo Slam numero 24 agli Us Open del 2023è tornato a far parlare di se rilasciando alcune dichiarazioni che stanno già facendo discutere. Il campione serbo, durante una riunione dell'Associazione Giocatori Professionisti, ha infatti ......piazza ATP - e i due si conobbero nell'ambito di un contratto di sponsorizzazione che... l'ormai celeberrimaimplacabile del serbo in occasione della finale dell'ATP 250 di Adelaide 2023 ...

Furia Djokovic, il duro attacco all'Atp per il salario dei tennisti Corriere dello Sport

Djokovic, il record di Slam, ma fin dove può arrivare L’obiettivo di Nole è l’oro ai Giochi 2028 Corriere della Sera

Al padre del tennista americano che non è piaciuta l'esultanza di Nole avventura dopo la semifinale degli Us Open ...La Spagna, a sorpresa, è eliminata e saluta la Coppa Davis. Le furie rosse non saranno tra le 8 protagoniste delle Finals di Malaga. A condannare ...