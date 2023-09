Furgone in fiamme sulla Brebemi | arrivano i vigili del fuoco

(Di lunedì 25 settembre 2023) Calcio. Incendio lunedì mattina (25 settembre) intorno alle 11,40 sull’autostradatra Calcio e Romano di Lombardia, dove idelsono dovuti intervenire per unin. Sul posto i volontari di Romano e Treviglio che hanno prontamente spento le, messo in sicurezza e bonificato l’area compromessa. Nessun ferito.

Tempo di lettura: < 1 minutoPaura nella serata in Piazza Castello ad Avellino. Un Furgone , intento a scaricare del materiale, in maniera ha ...

... questa volta è la Metronotte a rinvenire in agro andriese, al confine con il territorio coratino, sulle pendini murgiane, la carcassa di un autocarro dato alle. Il mezzo è stato ...... zona Tornavento: unha preso fuoco in via del Gregge, tratto della strada provinciale 52 ... Il mezzo è stato irrimediabilmente danneggiato dalle. Non risultano danni alle persone. ...

Incendi nella notte a Torino, bruciano un furgone e due auto. In fiamme anche alcuni cassonetti Corriere della Sera

Incendio a Torino Borgo Vittoria: a fuoco un furgone e due auto TorinoToday

A dare l’allarme i residenti della zona svegliati dagli scoppi del materiale delle auto che stavano bruciando. Il furgone e un’auto sono rimasti completamente distrutti, mentre la seconda auto è stata ...Due auto e un furgone sono bruciati e sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito dal furgone, il cui proprietario era nei ...