Furgone | il proprietario fa un' aggiunta esilarante al nome del suo mezzo | la foto conquista tutti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 25 settembre 2023) Quasi ogni singoloe camion in Itaia subisce delle personalizzazioni da parte delo da parte di chi lo guida. Uno di loro ha fatto un'aldi un famosoda lavoro di marca italiana. No: non è quello già visto del film "Non ci resta che piangere". L'Italia è nella top 5 europea per numero di mezzi da lavoro ogni 100 abitanti, come camion e furgoni. Il problema del nostro paese, comune anche ad altre nazioni del Vecchio Continente, è l'età media: per quanto riguarda i camion è la terza più alta a livello continentale. In Italia c'è una moda molto sviluppata tra chi fa l'autostrasportore di mestiere: personalizzare il proprio camion o il proprio. Talvolta lo si fa con qualche semplice sticker, altre volte si lascia ...