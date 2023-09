Funerali di Stato laici per Napolitano | atteso anche Macron | come si svolgeranno e chi parlerà

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 settembre 2023) Idi Giorgio, scomparso a Roma lo scorso venerdì 22 settembre, si terranno – per la prima volta nella storia – nell’Aula della Camera dei deputati, a palazzo Montecitorio. La cerimonia, che si svolgerà martedì 26 settembre dalle ore 11.30, seguirà il rito civile e il protocollo deidi, che spettano ain quanto presidente emerito della Repubblica. All’esterno di Montecitorio, in piazza del Parlamento che corrisponde all’ingresso posteriore del palazzo, verranno allestiti dei maxi-schermi per seguire le esequie. In passato, altre due alte cariche dellovennero omaggiate alla Camera, ma in quel casola cerimonia fu celebrata all’esterno: fu il caso di Nilde Iotti, la prima presidente della Camera donna e quella ...