Fumo | Lucaselli FdI | ‘informazione deve partire dai più giovani’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 25 settembre 2023) ‘I produttori si facciano promotori di campagne di supporto all’azione di governo’ “Il primo punto fondamentale è che non si può prescindere dalla tutela della salute. L’informazionedai più giovani, affinché possano capire come anche il tabacco riscaldato abbia degli effetti negativi sulla salute. E’ chiaro ed evidente, e lo abbiamo riscontrato dei dati dell’indagine, che per i fumatori, passare dal tabacco tradizionale a quello riscaldato, porta dei benefici”. Queste le parole di Ilenia, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio, a margine della conferenza – presentata alla Sala Civita di Palazzo Generali a Roma da Istituto Piepoli ed Adi Consum – circa “Le abitudini e le opinioni dei consumatori adulti di prodotti di tabacco riscaldato”. “Per questo motivo – aggiunge– ...