Frosinone Vs Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 25 settembre 2023) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I ciociari vogliono continuare a sorprendere, mentre i viola cercano punti per rimanere in zona Europa.Vssi giocherà giovedi 28 settembre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ciociari sono partiti molto bene con 8 punti in cinque partite. Negli ultimi due turni sono arrivate la vittoria sul Sassuolo e il pareggio sul campo della Salernitana, che hanno consentito alla squadra di Di Francesco di incamerare punti preziosi in chiave salvezza. Non male nemmeno l’ inizio di campionato dei viola che hanno ottenuto dieci punti in cinque partite. Due vittorie consecutive negli ultimi due turni contro Atalanta e Udinese che hanno rilanciato le ambizioni ...