Frosinone Il Capitano Bruno Falena lascia l’Ufficio Comando del Provinciale Carabinieri

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 25 settembre 2023)– Ill’incarico deldeldi(FR) per assumere l’incarico di Addetto all’Aliquota servizi sicurezza Ciampino della Compagnia Aeroporti Roma (RM). Nell’arma dal 1987, originario della Provincia di, nel 2020 da Ufficiale ha comandato per un breve periodo la Sezione Radiomobile deldi Latina per L'articolo Temporeale Quotidiano.