Frattura del femore | perché i rischi crescono con l’età e quanto pesa l’osteoporosi

(Di lunedì 25 settembre 2023) Attività fisica. Vita all’aria aperta. Alimentazione sana, che offra il calcio necessario al benessere delle ossa. Attenzione al sovrappeso, ma senza esagerare per evitare di avere un pannicolo adiposo troppo sottile su cosce e glutei. Se non c’è protezione, sia di esporre un osso magari divenuto fragile per il tempo che passa ad una possibile lesione, anche dopo un trauma leggero che potrebbe aumentare ilo di fratture. E poi controlli mirati, per valutare se le ossa stanno diventando sempre più “povere” ed esposte alo di rompersi. Per prevenire le fratture da osteoporosi (e non solo); con particolare attenzione alsono queste le regole da tenere presenti. Anche e soprattutto con l’avanzare degli anni.più si va avanti con, più i ...