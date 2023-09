Frana in Val Formazza | riprese le ricerche dei due dispersi

(Di lunedì 25 settembre 2023) Sonoalle prime luci dell'alba, ledei duein seguito allache si è staccata ieri pomeriggio, tra le 16.30 e le 17, in alta Val, nel Verbano - Cusio - Ossola. ...

Sono riprese alle prime luci dell'alba, le ricerche dei due dispersi in seguito allache si è staccata ieri pomeriggio, tra le 16.30 e le 17, in altaFormazza, nel Verbano - Cusio - Ossola. Si tratta di un uomo e di una donna residenti nel Novarese, di circa trent'anni, che ...Lache domenica pomeriggio ha colpito laFormazza, nel nord del Piemonte ha interessato circa 100 metri di sentiero. Lo si apprende leggendo l'ordinanza con cui la sindaca del comune di ...

Sono riprese alle prime luci dell'alba, le ricerche dei due dispersi in seguito alla frana che si è staccata ieri pomeriggio, tra le 16.30 e le 17, in alta Val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola.