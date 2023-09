Frana in Val Formazza | individuato uno dei due dispersi

(Di lunedì 25 settembre 2023) AGI - Sarebbe statouno dei corpi dei due giovani travolti dallache ieri pomeriggio, intorno alle 16,30 si è staccata nella zona del rifugio Città di Busto, a 2480 metri di quota, in alta val. Deisono stati ufficializzati i nomi, Matteo Barcellini, trentacinquenne di Borgomanero, e Marilena Bertoletti, 31 anni di Nebbiuno. Momenti concitati a Riale, in alta val, dove è stato allestito il campo base per le ricerche dei due. Sul posto in mattinata sono arrivati anche il prefetto del Verbano Cusio Ossola Michele Formiglio e i famigliari dei due. A Riale sono arrivati anche alcuni esperti del Soccorso Veneto, specializzati in ricerche sotto frane. Il cane del servizio cinofilo dei Vigili del Fuoco impegnato ...

Paura in Val Formazza quando una frana ha colpito la zona del rifugio Città di Busto in Piemonte. Due persone risultano essere disperse. Val ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - In un video amatoriale il momento della Frana ieri a 2.480 metri nella zona del rifugio Città di Busto in Alta Val ...

Si tratta dei due dispersi travolti dalladi ieri pomeriggio, a 2.480 metri nella zona del rifugio Città di Busto in AltaFormazza, in Piemonte. Ai loro nomi - che non sono stati diffusi - ...In un video amatoriale il momento dellaieri a 2.480 metri nella zona del rifugio Città di Busto in AltaFormazza , in Piemonte. I dispersi sono due . Si tratta di escursionisti che, al momento del crollo, si trovavano sul ...

Frana in val Formazza, identificati i due dispersi. Riprese le ricerche RaiNews

Frana in val Formazza, si cercano escursionisti. Soccorso alpino: 'Proseguono i distacchi' Agenzia ANSA

Sono stati identificati i due dispersi vittime della frana avvenuta nel pomeriggio di somenica 24 settembre in Val Formazza, precisamente nell'area sottostante il ...Milano, 25 set. (LaPresse) - Grazie alle tecnologie a disposizione, durante i sorvoli in Val Formazza, sono state individuate le tracce dei due dispersi dopo ...