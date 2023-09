Forse è stata colpa mia | Gerry Scotti scuote Rai e Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Se la zia più amata della tv è Mara Venier, lo zio lavora nella tv concorrente ed è. Quest'ultimo è stato ospite dell'ultima puntata di Verissimo, scatenando una vera e propria ovazione del pubblico presente in studio. Per omaggiarlo, la conduttrice Silvia Toffanin gli ha dedicato un video che l'ha commosso e che ha aperto il cuore di Zioad un'intervista sincera. Non senza dover schivare un paio di colpi e smentire le voci, sempre più insistenti, che lo vogliono erede di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo: “Non farò Sanremo, al massimo ci andrò seduto, in platea, a vedere una serata”, il commento lapidario e anche ironico diche, proprio con Amadeus, ha condiviso un percorso professionale simile agli esordi, con Radio Deejay compagna comune prima che la ...