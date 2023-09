Forse De Laurentiis ha visto solo il risultato | perciò il tweet bravi tutti Gazzetta

(Adnkronos) – Aurelio De Laurentiis ha rifiutato 200 milioni di euro dall'Arabia Saudita per Victor Osimhen , dicendo no alla più folle delle offerte ...

(Adnkronos) – Aurelio De Laurentiis ha rifiutato 200 milioni di euro dall’Arabia Saudita per Victor Osimhen , dicendo no alla più folle delle ...

De Laurentiis per scrivere quel tweet avrà visto solo il risultato che pure non è un granché, scrive la Gazzetta nell’analisi di Bologna-Napoli ...

"Bravi tutti", twitta a fine partita Aurelio De, cheha visto solo il risultato. Che pure non è un granché. Il Corsera scrive : Il Napoli scintillante che aveva vinto lo scudetto ...Deha visto la prestazione del Napoli e perciò ha mandato quel messaggio. Non dite che c'... Se gli attaccanti si sveglianorimontiamo. Loro però devomo rispettare il loro ruolo. Dove ...

Forse De Laurentiis ha visto solo il risultato, perciò il tweet “bravi tutti ... IlNapolista

Napoli fermato a Bologna, De Laurentiis: "Ripartiamo, bravi tutti" Goal.com

Trovare abbastanza meme dopo uno 0-0 potrebbe essere difficile. Non per noi. Il Napoli fa ancora cilecca in campionato, torna da Bologna con un magro 0-0 - e probabilmente senza neanche mortadelle -..Il designatore Gianluca Rocchi, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha detto la sua sulla mancata espulsione di Domenico Berardi in Sassuolo-Juventus: "Perchè gli arbitri non vanno al ...