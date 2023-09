Fondi Controlli dei Carabinieri del Nas in un agriturismo | chiusa una piscina

(Di lunedì 25 settembre 2023)-Idel N.A.S. di Latina, nell’ambito deieseguiti nei vari settori della Specialità ed in particolare finalizzati a prevenire e reprimere illeciti nella ristorazione, hanno eseguito attività ispettiva presso undella provincia di Latina. Nel corso dell’ispezione si è accertato che ladella struttura era priva di assistente bagnante, del L'articolo Temporeale Quotidiano.

Secondo Kretschmer, citato dall'emittente Ard, sarebbero necessariospedalieri per poter ... dopo l'apertura di Emmanuel Macron e la sua proposta di aumentare idestinati ai Paesi di ...L' Eiopa , l' Autorità di Vigilanza europea su assicurazioni epensione , a fine giugno aveva annunciato l'avvio di un primo mystery shopping in ambito assicurativo. In quell'occasione l'...

Superbonus 90%: come richiedere il contributo a fondo perduto Edilizia.com

Controlli a tappeto a Latina e Fondi: 500 persone identificate dalla polizia LatinaToday

La Banca d'Italia ha avviato i controlli incognito, con il metodo del mystery shopping, nelle filiali degli istituti di credito.Con la conclusione di questo termine, l’Agenzia delle Entrate avvia i controlli e procede all’accredito dei finanziamenti, nel rispetto dell’articolo 9, comma 3, del Dl n. 176/2022. Il contributo è ...