Fondi Consegnato il Dolly d’Oro al regista esordiente Marco Chiappetta al “Fondi Film Festival”

(Di lunedì 25 settembre 2023)– Gli appuntamenti didella 22° edizione del “- Riviera d’Ulisse XXII, Daniele Vicari” si sono conclusi ieri domenica 24 settembre, alle 21, quando presso la sala Carlo Lizzani disi è svolta la cerimonia di consegna del premio “Giuseppe De Santis”. Si tratta di un riconoscimento per L'articolo Temporeale Quotidiano.

Manovra, il governo è a caccia di. La pazza idea di vendere la concessione del Lotto Il governo Meloni è alla disperata ricerca ... La Commissione in materia di giochi ha, come tutte le ......delle scorse settimane sui presunti tagli deidel Pnrr dedicati. "Noi abbiamo una convenzione sottoscritta con lo Stato che ci impegna a finanziare quelle opere, per cui abbiamo già...

Il Genoa Club e il Civ Riva Trigoso hanno consegnato fondi agli asili ... Pianetagenoa1893.net

Santa Lucia del Mela, defibrillatore a disposizione delle società sportive consegnato durante il memor Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Un defibrillatore a disposizione delle società sportive luciesi. Il dispositivo salvavita è stato consegnato durante il 1° memorial, dedicato a Paolo Rossi ...Un party tra i divi di Hollywood per il principe Harry e sua moglie Meghan: la coppia, infatti, ha partecipato ad una raccolta fondi organizzata dall'attore ...