Flamengo | Sampaoli | 'Non ho in programma le dimissioni'

Multa per l'attaccante che aveva smesso di scaldarsi una volta capito che non avrebbe giocato RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Pablo Fernandez licenziato, ...

Multa per l'attaccante che aveva smesso di scaldarsi una volta capito che non avrebbe giocato RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Pablo Fernandez ...

E’ caos totale al Flamengo , in Brasile. Così come riporta O Globo, tre tifosi del gruppo ultras del Flamengo hanno avvicinato in un centro ...

Non sono giorni ottimi dal punto di vista per Jorge Sampaoli che potrebbe avere le ore contate sulla panchina del Flamengo . Il club brasiliano , ...

Non sono giorni ottimi dal punto di vista per Jorgeche potrebbe avere le ore contate sulla panchina del. Il club brasiliano, infatti, non sarebbe soddisfatto dell'operato dell'ex tecnico del Marsiglia, e starebbe quindi pensando all'......centrocampista di Juventus e Inter ha poi approfittato del contesto per attaccare anche l'ex CT della nazionale cilena Jorge, con cui ha avuto uno scontro durante i suoi mesi al: ' ...

Sampaoli nella bufera al Flamengo, ma non si dimetterà: "Non è nei miei piani" TUTTO mercato WEB

Sampaoli sempre più in bilico. Il Flamengo perde la Coppa del ... TUTTO mercato WEB

Il centrocampista cileno ha criticato duramente l'allenatore dei Red Devils e lo ha paragonato al tecnico argentino con cui ha avuto problemi prima di lasciare il Flamengo ...Come raccontato dal quotidiano brasiliano Globo, alcuni ultrà del Flamengo avrebbero avvicinato il vicepresidente dei rossoneri, Marcos Braz, per chiedergli di cacciare l'attaccante e anche ...