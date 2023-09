Lo Stato brasiliano di Amazonas, in Amazzonia, affronta la più grande siccità mai registrata nella storia della regione. Iinmettono a rischio la distribuzione di cibo e acqua e lasciano i villaggi isolati. A lanciare l'allarme è il governatore Wilson Lima, che sarà a Brasilia per chiedere aiuto al governo ...... che lo scrittore dell'Altipiano avrà respirato guardando e sentendo a lungo i torrenti, idi ... che, per quanto in lontananza, è pur sempre la stagione di Dio se c'è da raccogliere legna...

Fiumi in secca e villaggi isolati, il Nino asseta l'Amazzonia - Notizie ... Agenzia ANSA

Fiumi in secca e villaggi isolati, il Nino asseta l'Amazzonia La Prealpina

Gli effetti del Niño assetano il Sudamerica, col prosciugamento di fiumi e specchi d'acqua iconici come il lago Titicaca o i corsi dell'Amazzonia.Nello Stato brasiliano ci si prepara da affrontare la più grande siccità della storia. Il governatore Lima invoca l'aiuto del governo federale ...