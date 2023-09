Fisco | Csel | Dimezzato ' tesoretto' Comuni derivante da segnalazioni anti-evasione

... dove non un singolo Comune ha contribuito a recuperare somme sottratte aldai propri ... osserva. "Queste, infatti, devono contenere i dati identificativi del soggetto in relazione ai quali ......253 amministrazioni - che è stata recentemente restituita al 3% dei Comuni per il loro "lavoro" di 007 delnel 2022. Basti pensare che, come riporta l'analisi del Centro studi enti locali ()...

Fisco, Csel: "Dimezzato 'tesoretto' Comuni derivante da ... Adnkronos

Solo 3% fornisce 'dritte' ad Agenzia Entrate, gettito pari a 3 mln euro nel 2022 ..."Piuttosto che niente, è meglio piuttosto", recita un vecchio adagio. Non ditelo ai Comuni italiani, sempre a battere cassa allo Stato ma incapaci di segnalare se qualche loro concittadino è un sospet ...