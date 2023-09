Firenze | nudo su statua in piazza della Signoria | l’uomo arrestato torna in libertà

E’ stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale l’uomo completamente nudo che si è arrampica to, questa mattina, ...

Domenica 24 settembre a Firenze è andata in scena un’altra dimostrazione eclatante di Vaclav Pisvejc , provocatore e imbrattatore seriale già ...

Il sindaco: "Quello di Pisvejc è un esibizionismo cretino, da condannare e punire"

