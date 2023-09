Fiorentina | UFFICIALE | lesione al legamento crociato per Dodò

(Di lunedì 25 settembre 2023) Problemi per la, che dovrà fare a meno del terzino destro Dodo, per un po' di tempo.aldel...

ufficiale il prestito di Sabiri in Arabia Saudita : il calciatore lascia la Fiorentina e approda all’Al-Fayha Ultimo giorno di calciomercato in ...

Dopo oltre 5 anni, riecco in Europa il centrocampista argen Tino Tino Costa , ex Fiorentina e Genoa . Il giocatore torna al Pau, piccolo club di...

IVDavide Massa della sezione di Imperia. In sala video al VAR Fabio Maresca della ... MARINELLI VAR: DI MARTINO AVAR: MARINI FROSNONE "Giovedì 28/09 h. 18.30 FOURNEAU SCARPA " ...Per guardare l'incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell'applicazione, ... il Real Madrid in Champions League e la, nuovamente in casa prima della sosta ...

UFFICIALE – Convocati Fiorentina: la decisione su Nico Gonzalez, c’è Ikoné SOS Fanta

Udinese - Fiorentina (0-2) Serie A 2023 la Repubblica

Genoa-Roma, ufficiale l'arbitro che fischierà nel match di giovedì sera contro la squadra di Gilardino: con lui Mourinho non ha mai vinto ...Segui tutte le ultime notizie sulla UEFA Europa Conference League 2023/2024 dal sito ufficiale UEFA.com. Tra cui ultimi approfondimenti, video, report delle partite e molto altro.