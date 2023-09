Fiorentina | tegola Dodò | rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro

(Di lunedì 25 settembre 2023) Bruttaper la, che perdeprobabilmente per buona parte della stagione appena iniziata. La società ha comunicato che il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’ infortunio occorso nella gara di ieri. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione deldelche necessita di correzione chirurgica. La sede e la data dell’intervento saranno decise nelle prossime ore. SportFace.

Dodo, come prevedibile dopo il grave infortunio di ieri, dovrà rispettare un lungo stop e dovrà operarsi dopo l'infortunio al crociato. Ecco il report della società: "ACF Fiorentina comunica che il ca ...