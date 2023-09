Fiorentina | Gonzalez verso il rinnovo | servirà ben altro che i 40 milioni del Brentford

Convocati Fiorentina per il match di domani contro l’Udinese , ecco la decisione ufficiale di Italiano su Nico Gonzalez La Fiorentina ha diramato ...

Manca Nico Gonzalez fra i convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta di domani a Udine: come previsto l'attaccante argentino è stato escluso in ...