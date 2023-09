Fi | Tajani | proporrò a Consiglio nazionale elezione 4 vicesegretari

... serve una classe dirigente ampia, per questodi eleggere 4 vice segretari: eletti, non nominati, che possano contribuire al lavoro del nostro movimento". Lo ha annunciato Antonio......della governance prima che rientrino in vigore i vecchi parametri e se non si riescedi ... Sulla polemica è intervenuto anche l'altro vicepremier Antonio. "Le critiche a Gentiloni le ha ...